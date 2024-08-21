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Bayburt'ta tarlalarını sulayamayan çiftçiler eylem yaptı

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Tarlalarını yeterli şekilde sulayamayan çiftçiler, traktörlerle yol kapatıp, Sulama Birliği ve Devlet Su İşlerine tepki gösterdi. Çiftçiler, sorunlarının bir an önce giderilmesini istedi.

Bayburt'ta tarlalarını sulayamayan çiftçiler, traktörlerle yol kapatıp eylem yaptı

BAYBURT - Tarlalarını yeterli şekilde sulayamayan çiftçiler, traktörlerle yol kapatıp, Sulama Birliği ve Devlet Su İşlerine tepki gösterdi. Çiftçiler, sorunlarının bir an önce giderilmesini istedi.

Kitre, Çayıryolu, Çiftetaş, Salyazı, Oruçbeyli köyleri ve Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı bazı köylerden çiftçiler traktörleri ile Sünür Ovası'nda bir araya gelerek, arazilerinin yetersiz sulanmasını protesto ettiler, DSİ ve Sulama Birliğini göreve çağırdılar.

Çayıryolu ile Salyazı arasındaki yolu trafiğe kapatan çiftçiler yaklaşık bir saat boyunca eylemlerini sürdürdüler. Onlarca traktörün kapladığı alanda açıklamalarda bulunan çiftçiler, çözüm bulamadıkları için böyle bir yola başvurduklarını, eylem yapmaya mecbur kaldıklarını belirttiler.

"Saygımızdan dolayı biz yine de sesimizi yükseltmiyoruz"

"Bunaldık" diyerek tepkili bir şekilde konuşan çiftçi yetkililerden buraya çözüm bulmaları talebinde bulunarak, "Yetkililerden buraya özen göstermelerini bekliyoruz. Bizlerin bu hale gelmeden önce bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Bizler çözüm bulamadığımız için bu yola başvurduk. Keşke halk buraya toplanmadan önce buraya çözüm bulunsaydı, biz de bu sorunu yaşamasaydık, bu kadar mağdur olmasaydık. Sesimiz belki çok yüksek çıkacak ama saygımızdan dolayı biz sesimizi yine fazla yükseltmiyoruz. Şunu da bilsinler, bu işi son noktaya getirmesinler, bunaldık. İflasın eşiğine geldik, böyle bir şey yok. Bayağı bir zararımız var. Yoncadan bahsedecek olursak bir araziden, bir tarladan 500 balya alınırken, şu an 200 balya alınmıyor, 150 balya ile çıkıyor. Bu vatandaşın tamamen zararıdır. Söylemek istediğim çok şey var ama yetkili bulamadığımız için ancak bunları dile getirebildik" dedi.

Ovada 24 saat çözüm sunan bir ekibin olması gerektiğine değinen bir başka vatandaş, "Burada ani müdahale ekibinin kesin olması lazım. Bu ovanın kartlı sisteme geçmesi lazım. Burada çiftçi toprağına küsmesin" şeklinde konuştu.

"Bizim bu mağduriyetimizin görülmesi lazım. Bu çiftçilerin mağduriyetinin bir önce giderilmesi lazım"

Yetkili bulamamaktan, sorumlu bulamamaktan dert yanan Sivaslı çiftçi, "Buraya Sivas'tan, Çorum'dan, Erzincan'dan, Niğde'den gelen çiftçiler var, her yerden gelenler var. Şu an burada pancarlar bitik halde. 7 ton pancar alıyordum, bir ton pancar alamayacağım. Burada ekip sağlam değil. Sulama Birliği'nde tecrübeli çalışan adam yok. İki kişi var, ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar ama yetişemiyorlar. Bir vana kırıldı, biz kaynak yapıp götürdük. Adamlar gelip ekskavatörle suyu boşalttılar. Ekskavatörü de bizler getirttik. Devlet Su İşleri nerede? Hiçbir sorumlu yok ortada, kimseye ulaşamıyoruz. İki çalışan var, iki çalışanla bu sorun çözülmez. Suyu açmak için bir hafta bekliyoruz, boru patlıyor yedek boru yok. Vana kırılıyor, yedek vana yok. Buna bir an önce çözüm bulunması lazım. Burada 47 bin dönüm arazi var, arazinin yarısı sulanıyor yarısı sulanmıyor. Demirözü'nde, Rüştü'de su sorunu yok ama Çayıryolu-Salyazı arası köylerinin mağduriyeti çok büyük. Bizim bu mağduriyetimizin görülmesi lazım. Bu çiftçilerin mağduriyetinin bir önce giderilmesi lazım" diye konuştu.

Bir diğer çiftçi, borçları nedeniyle devletten yardım beklediklerini belirterek, "Mart ayında ödemelerimiz başlıyor, nasıl ödeyeceğiz, kara kara onu düşünüyoruz. Bu ödemeler ertelenir mi bilmiyorum ama devletten bir yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in sorunun çözülmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Su İşleri Ekonomi Bayburt Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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