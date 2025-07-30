Bayburt'ta Tarihi Eser Operasyonu: 156 Eser Ele Geçirildi

BAYBURT'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait 156 eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise jandarma kamerasına yansıdı.

Bayburt'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince izinsiz kazı sonucu tarihi eser elde ettiği düşünülen şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. İzinsiz kazı sonucu çıkarılan tarihi eserlerin yasa dışı ticaretinin yapıldığını tespit eden ekipler, Bayburt ve Gümüşhane'de ikamet eden U.Ç., E.Ç., E.Y., İ.Ç. ve T.A.'ya ait ikamet ve araçlara baskın yaptı. Operasyon kapsamında adreslerde ve araçlarda yapılan aramalar sonucunda Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait 156 heykel, heykelcik ve çeşitli objeler ile tarihi eser aramada kullanılan detektörler ele geçirildi.

Jandarma kamerasına yansıyan operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, 4'ü ifadesi sonrası, 1'i sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.