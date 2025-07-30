Bayburt'ta Tarihi Eser Operasyonu: 156 Eser Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait 156 eser ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

BAYBURT'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait 156 eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise jandarma kamerasına yansıdı.

Bayburt'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince izinsiz kazı sonucu tarihi eser elde ettiği düşünülen şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. İzinsiz kazı sonucu çıkarılan tarihi eserlerin yasa dışı ticaretinin yapıldığını tespit eden ekipler, Bayburt ve Gümüşhane'de ikamet eden U.Ç., E.Ç., E.Y., İ.Ç. ve T.A.'ya ait ikamet ve araçlara baskın yaptı. Operasyon kapsamında adreslerde ve araçlarda yapılan aramalar sonucunda Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait 156 heykel, heykelcik ve çeşitli objeler ile tarihi eser aramada kullanılan detektörler ele geçirildi.

Jandarma kamerasına yansıyan operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, 4'ü ifadesi sonrası, 1'i sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: /BAYBURT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma sağlanamadı, TÜRK-İŞ grev kararı aldı: 500 kuruma ilan asılacak

TÜRK-İŞ'ten grev kararı: 500 kuruma ilan asılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.