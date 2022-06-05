Bayburt'ta su deposuna düşen kişi öldü - Haberler

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Bayburt'ta su deposuna düşen kişi öldü

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt'ta su deposuna düşen kişi öldü

Bayburt'ta, onarmak için gittiği içme suyu deposuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Bayburt'ta, onarmak için gittiği içme suyu deposuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kop köyünde yaşayan 50 yaşındaki Hacı Dursun Güçlü, arızasını gidermek için gittiği içme suyu deposuna düştü.

Bir süre sonra olay yerine gelen Güçlü'nün 12 yaşındaki oğlu, babasını suyun içerisinde hareketsiz görünce köylülere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güçlü'nün öldüğünü belirledi.

Güçlü'nün cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Hacı Dursun Bayburt Güncel Haberler

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