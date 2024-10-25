Bayburt'ta Sonbahar ve Karın Büyüleyici Görüntüleri

BAYBURT'un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle dağlık kesimlerde karla kaplanan tepeler, sonbaharın eşsiz doğa manzaraları ile birleşerek güzel görüntüler oluşturdu.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgelerde sararan ağaçlar, beyaz örtü ile birleşince renk cümbüşü oluşturdu. Kentte ağaçların sonbaharın renklerine bürünmeye başladığı dönemde yağan kar yağışı, doğanın farklı güzelliklerini tek karede görme imkanı sundu. Sonbahar yapraklarıyla örtülü ormanlar ve karlı zirveler, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.