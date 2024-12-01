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Bayburt'ta Soğuk Hava Kırağı ve Buz Tabakası Oluşturdu

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Bayburt'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü gecede, ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu, dere ve nehirlerde buz tabakası görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, doğada muhteşem manzaralar ortaya çıktı.

Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, dere ve nehirlerde buz tabakası oluştu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta, sis ve kırağı etkili oldu. Kırağı sebebiyle ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kentte, Çoruh Nehri de kısmen buz tuttu.

Karla kaplı doğayı fotoğraflayan Mustafa Faruk, AA muhabirine, ülkenin her bölgesinin kendi iklim şartlarına uygun imkanları bulunduğunu söyledi.

Bayburt'ta da soğuk havayla güzel görüntüler oluştuğunu, bunları seyretmek için dışarı çıktığını belirten Faruk, "Güneşe rağmen çok soğuk hava var. Buna rağmen içerisinde bulunduğumuz şartları en güzel ve mükemmel şekilde değerlendirmek adına günün ilk saatlerinde çıktım. Çok zor şartlarla birlikte çok güzel manzaralar da oluşmuş durumda." dedi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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