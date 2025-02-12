Bayburt'ta Soğuk Hava Etkili: Araçlar Dondu, Nehir Buzla Kaplandı
Bayburt'ta hava sıcaklığının eksi 16 dereceye düştüğü soğuk hava nedeniyle araç camları dondu ve çatı sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, araçlarını donmaktan korumak için battaniye sererken, buz tutmuş nehirde balık avlamaya çalıştı.
Bayburt'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 16 derece ölçüldüğü kentte, soğuk havanın etkisiyle araç camları dondu.
Çoruh nehri ve derelerin kısmen buzla kaplandığı kentte, vatandaşların araçlarını üzerine serdikleri battaniye ile korumaya çalıştığı görüldü.
Bazı vatandaşlar da büyük bölümü buz tutan nehirde balık avlamaya çalıştı.
Soğuk hava Demirözü ilçesinde de etkili oldu.
Çatılarda uzun buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, belediye ekipleri ev ve işyerlerindeki buzların temizlenmesi için çalışma yaptı.