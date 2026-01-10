Haberler

Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

Güncelleme:
Bayburt'ta hava sıcaklıklarının sıfırın altında 24 dereceye düşmesiyle Sırakayalar Şelalesi dondu ve boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Doğaseverler bu muhteşem manzarayı fotoğrafladı.

BAYBURT'ta soğuk hava nedeniyle Sırakayalar Şelalesi donarken, boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.

Bayburt'ta her mevsim doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Kent merkezine 16 kilometre mesafede, Sırakayalar köyü sınırları içerisinde yer alan ve adını bu köyden alan şelale, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye düşmesi ile dondu. Donan şelalede, boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Bazı doğaseverler buzla kaplanan şelaleyi fotoğraflarken, güzel manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

