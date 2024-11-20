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Bayburt'ta Siber Suçlar Eğitimi

Bayburt'ta Siber Suçlar Eğitimi
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Bayburt'ta polis, 'SİBERAY' programı kapsamındaki eğitimler ile siber suçlar, siber zorbalık ve güvenli internet konularında öğrencilere ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Bayburt'ta polis, öğrenci ve vatandaşları siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında 60'ı öğrenci 140 kişiye siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgi aktardı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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