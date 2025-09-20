Bayburt'ta Sahte İlan Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama

Bayburt merkezli sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden çapa makinesi, elektrikli bisiklet, klima, beyaz eşya gibi ürünlere ilişkin sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası 112 kişiyi dolandırdıkları ve 1 milyon 872 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin Mersin'deki ev ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 cep telefonu, 13 sim kart, 13 banka kartı, 3 bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.