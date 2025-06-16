Bayburt'ta Sağlık Müdürü Değişimi

Bayburt'ta yaklaşık 8 yıldır İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan İlker Hancı, görevini Harun Sivlim'e devretti.

Hancı, İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, görev süresince Bayburt'ta sağlık altyapısının güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile özellikle pandemi sürecinde özverili çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, Harun Sivlim'e yeni görevinde başarılar diledi.

Sivlim de İl Sağlık Müdürlüğü görevine layık görülmekten onur duyduğuna işaret ederek, "Devraldığım bayrağı daha ileriye taşıyarak, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülebilmesi adına çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz." diye konuştu.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.