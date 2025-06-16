Bayburt'ta Sağlık Müdürü Değişimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, 8 yıllık görev süresinin ardından Harun Sivlim'e görevini devretti. Devir teslim töreninde sağlık hizmetlerinin gelişimi ve pandemi sürecindeki çalışmalara vurgu yapıldı.

Bayburt'ta yaklaşık 8 yıldır İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan İlker Hancı, görevini Harun Sivlim'e devretti.

Hancı, İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, görev süresince Bayburt'ta sağlık altyapısının güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile özellikle pandemi sürecinde özverili çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, Harun Sivlim'e yeni görevinde başarılar diledi.

Sivlim de İl Sağlık Müdürlüğü görevine layık görülmekten onur duyduğuna işaret ederek, "Devraldığım bayrağı daha ileriye taşıyarak, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülebilmesi adına çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz." diye konuştu.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Ünlü tatil beldesinde 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
Lahey'de son 20 yılın en büyük protestosu! 150 bin kişi Filistin için sokaklara indi

Avrupa şehrinde son 20 yılın en büyük protestosu
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.