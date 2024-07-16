Bayburt'ta Sağanak Yağış Sonucu Cadde ve Sokaklar Su Bastı
Bayburt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. İş yerlerini su basan iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, temizlik çalışmalarına başladı. Yağış nedeniyle sürücüler zorluk yaşarken trafikte aksamalar oldu.
Bayburt'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.
Kentte yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, dükkanlarda temizlik yaptı.
Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.