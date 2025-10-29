Bayburt'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Bayburt'ta meydana gelen sağanak yağış ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri trafikte zorluk yaşarken, belediye ekipleri yağışın etkili olduğu bölgelerde temizlik çalışmaları yürütüyor.
Bayburt'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış sonrası araç sürücülerinin trafikte ilerlemekte güçlük yaşadığı görüldü.
Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ise beyaza büründü.
Belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel