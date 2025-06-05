Bayburt'ta Polis Ekipleri Hayvan Pazarında Sahte Para Uyarısı Yaptı
Bayburt'ta Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcılara sahte para konusunda uyarılarda bulundu ve besicilere bilgilendirici broşürler dağıttı.
Bayburt'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şingah Mahallesi'ne kurulan hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi.
Ekipler, besicileri hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı bilgilendirerek broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel