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Bayburt'ta özel öğrenciler, kendi ektikleri sebzelerin hasadını yaptı

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Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi serasında kendi ektikleri sebzelerin hasadını gerçekleştirdi. Öğrenciler, günlük yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdi.

Bayburt'ta özel öğrenciler, meslek lisesinin serasında kendi ektikleri sebzelerin hasadını yaptı.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesindeki öğrenciler, öğretmenleriyle Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından oluşturulan Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Uygulama ve Üretim Sahasına geldi.

Burada öğretmenleri eşliğinde hasada başlayan öğrenciler, ilkbaharda kendi ektikleri sebzelerin mahsulünü topladı.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Evrim Kipel Ak, okul bünyesindeki çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilkbaharda Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin uygulama alanında tohumları toprakla buluşturduklarını belirten Ak, "Burada domates, biber, fasulye gibi sebzelerin ekimini birebir kendileri yaşayarak öğrenmişlerdi. Bugünde uygulama alanına gelip burada hasat yaparak keyifli vakit geçirdiler. Aynı zamanda çocukların günlük yaşamdaki uyum becerilerini desteklemiş olduk. Çok keyifli bir vakit geçirdik. Herkesin emeğine sağlık." dedi.

Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Arif Köprücü de öğrenciler için hem keyifli hem de faydalı bir etkinlik yatıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Meslek lisesi olarak, hem eğitim hem üretim, sloganıyla bu serayı yaptık. Fidelerimizi mayıs ayında özel eğitim öğrencilerimizle ektik ve bugünde hep birlikte domateslerimizi, soğanlarımızı biberlerimizi, salatalıklarımızı topladık. İstedik ki çocuklarımız sebzeleri manavların reyonlarındaki halinin dışında topraktaki halini de görsünler toprağa sebzeye dokunsunlar. Onlarda burada hem renklerin hem de sebzelerin farkına vardılar."

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel

Anadolu Lisesi bayburt Eğitim Güncel

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