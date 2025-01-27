Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Marmara'da korkutan deprem
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali

Bayburt'ta Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı

Bayburt'ta Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki iki yolcu yaralandı.

Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

B.A. idaresindeki 06 ANC 20 plakalı otomobil, Bayburt- Erzurum kara yolunun Gençosman köyü kavşağında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.G.A ve K.A.A yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
img

İlk maçında ortalık savaş alanına döndü
img

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
img

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kamerada

İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada! Yaşam savaşı veriyor
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.