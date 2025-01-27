Bayburt'ta Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
Bayburt-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki iki yolcu yaralandı.
Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
B.A. idaresindeki 06 ANC 20 plakalı otomobil, Bayburt- Erzurum kara yolunun Gençosman köyü kavşağında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.G.A ve K.A.A yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel