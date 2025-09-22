Bayburt'ta Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki İlhami T, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
A.K. (36) idaresindeki 61 ADU 773 plakalı otomobil, Tuzcuzade Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İlhami T'ye (62) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan İlhami T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
