Haberler

Bayburt'ta Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Bayburt'ta Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki İlhami T, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

A.K. (36) idaresindeki 61 ADU 773 plakalı otomobil, Tuzcuzade Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İlhami T'ye (62) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan İlhami T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz

Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekibine fırça atmış! İşte Ali Koç'u seçim sonu çıldırtan olay

Ali Koç'u çıldırtan olay! Ekibine fırçayı basmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.