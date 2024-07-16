Bayburt'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bayburt'ta Abdulbaki Bozo yönetimindeki bir otomobil, yağışın etkisiyle Yaylapınar köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Güler ve Haydar Bozbey yaralandı. Yaralılardan Güler Bozbey, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Abdulbaki Bozo yönetimindeki 69 AAF 998 plakalı otomobil, yağışın etkili olduğu merkeze bağlı Yaylapınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Güler ve Haydar Bozbey yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Bozbey (51) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.