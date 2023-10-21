Bayburt'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İ.K'nin kullandığı 06 BT 1923 plakalı otomobil ile Bayburt- Erzincan kara yolu Baberti Kampüsü mevkisinde kavşaktan çıkış yapan R.B. idaresindeki 34 CDF 204 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 06 BT 1923 plakalı otomobilde bulunan İsmail Sarıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü İ.K. ile aynı araçta bulunan Sabiha Atmaca, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan İ.K'nin, müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildiği bildirildi.
Kaza nedeniyle güzergahta ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.