Bayburt'ta Otomobil Kaza Yaptı, 6 Yaralı
Bayburt-Gümüşhane kara yolunda bir otomobilin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bayburt'ta otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Bayburt- Gümüşhane kara yolunda Gümüşhane istikametinde ilerleyen O.A. idaresindeki 61 EF 950 plakalı otomobil, Kayışkıran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek devrilen otomobildeki sürücü ile otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.