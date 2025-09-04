Haberler

Bayburt'ta Otomobil Kaza Yaptı, 6 Yaralı

Bayburt'ta Otomobil Kaza Yaptı, 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda bir otomobilin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bayburt'ta otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Bayburt- Gümüşhane kara yolunda Gümüşhane istikametinde ilerleyen O.A. idaresindeki 61 EF 950 plakalı otomobil, Kayışkıran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek devrilen otomobildeki sürücü ile otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Ten rengini beğenmediği eşini diri diri yakarak öldürdü

Eşini asitle diri diri yakarak öldürdü! Vahşetin nedeni daha skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.