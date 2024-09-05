Bayburt'ta Otomobil ile Cip Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bayburt'ta meydana gelen otomobil ile cip çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve otomobil sürücüsü maalesef hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle önlem alarak diğer araçların güvenli geçişini sağladı.
Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaleardı Mahallesi Bayburt-Çaykara kara yolunda Hasan Kurt (54) idaresindeki 34 BOP 25 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.K. yönetimindeki 69 AAY 767 plakalı cip çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile cipte bulunan S.K, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Hasan Kurt, hastanede yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri de kaza dolayısıyla yolda önlem alarak diğer araçların kontrollü olarak geçişini sağladı.