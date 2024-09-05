Üye Girişi
Haberler

Bayburt'ta Otomobil ile Cip Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta meydana gelen otomobil ile cip çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve otomobil sürücüsü maalesef hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle önlem alarak diğer araçların güvenli geçişini sağladı.

Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaleardı Mahallesi Bayburt-Çaykara kara yolunda Hasan Kurt (54) idaresindeki 34 BOP 25 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.K. yönetimindeki 69 AAY 767 plakalı cip çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile cipte bulunan S.K, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Hasan Kurt, hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri de kaza dolayısıyla yolda önlem alarak diğer araçların kontrollü olarak geçişini sağladı.

Kaynak: AA / Güncel

Otomobil bayburt Güncel Polis

Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız

 İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

 THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Shawty ne demek? Wonderkid ne demek? C11 engeli nedir? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? MasterChef Pideli Paça tarifi! En güzel Pideli Paça tarifi! Pideli Paça tarifi nasıl yapılır? Pideli Paça için malzemeler! Artvin Hopa 23 Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Artvin Hopa 23 Elazığspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var Karşıyaka Kırşehir Bld. maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Karşıyaka Kırşehir Bld. ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Denizlispor Bergama Bld. maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Denizlispor Bergama Bld. ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı Düzcespor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Düzcespor Bursaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? MasterChef Şekerli Pide tarifi! En güzel Şekerli Pide tarifi! Kula Şekerli Pide tarifi nasıl yapılır? Şekerli Pide için malzemeler! MasterChef Manisa Kebabı tarifi! En güzel Manisa Kebabı tarifi! Manisa Kebabı tarifi nasıl yapılır? Manisa Kebabı için malzemeler!
title