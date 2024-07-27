Bayburt'ta Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Rüştü köyü yol ayrımında S.K'nin kullandığı 69 AAJ 383 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Y.S. idaresindeki 69 AR 537 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki K.K, S.Y. ve M.A.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.