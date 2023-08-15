Bayburt'ta örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'un Helva köyünde çıkan örtü yangınına jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri müdahale ediyor. Yangın, zorlu şartlar altında kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bayburt'ta öğle saatlerinde çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Helva köyünde henüz belirlenemeyen nedenle dağlık alanda örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dağlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale ediliyor.

Yaklaşık 350 dekar alana yayılan yangının köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, yangının yerleşim yerine sıçrama durumunun henüz söz konusu olmadığını belirtti.

Vali Vekili Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Talha Övet ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.