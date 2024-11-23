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Bayburt'ta Öğretmenler Günü'nde Öğrencilerden Sürpriz Kutlama

Bayburt'ta Öğretmenler Günü'nde Öğrencilerden Sürpriz Kutlama
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Bayburt'ta Çiğdemtepe Araskargo İlkokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmen Özlem Kahraman'a öğrencileri tarafından sürpriz bir kutlama yapıldı. Öğrenciler, jandarma ekiplerinden yardım alarak öğretmenlerine çiçeklerle dolu bir karşılama hazırladı.

Bayburt'ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla köy okulu öğretmenine sürpriz yapıldı.

Çiğdemtepe Araskargo İlkokulu'ndaki öğrenciler, öğretmen Özlem Kahraman'a kutlama programı hazırlamak için 112'yi arayarak jandarma ekiplerinden destek istedi.

Bu isteğe kayıtsız kalmayan ekipler, öğrencilerle ders öncesi tahtaya çiçek resmi çizerek "öğretmenim bahçedeyiz" notu yazdı.

Heyecanla bahçeye çıkan Kahraman, kendisini çiçekler ve pankartla karşılayan 8 öğrencisine sarıldı.

Okulun tek öğretmeni Kahraman, jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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