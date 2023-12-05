Bayburt'ta öğrenci servisleri denetlendi

Bayburt'ta jandarma ekipleri, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci servislerini denetledi. Denetimlerde servis aracı işleticilerinin mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterip göstermedikleri kontrol edildi ve gerekli uyarılar yapıldı. Şoförlere sorumlulukları hakkında bilgi verilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Bayburt'ta jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

Ekipler, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda ulaşımlarını sağlamak amacıyla taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada servis aracı işleticilerinin mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterip göstermedikleri kontrol edildi, gerekli uyarılar yapıldı.

Yerine getirmeleri gereken sorumluluklar hakkında şoförlere bilgi verilirken, sorunsuz bir eğitim öğretim yılı için denetimlerin devam edeceği belirtildi.