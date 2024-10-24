Bayburt'ta Narkotikle Mücadele Eğitimi ve Bilgilendirme Faaliyetleri
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde sentetik uyuşturucu ile mücadele kapsamında eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenliyor.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü.
Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde öğrenci ve personele sentetik uyuşturucu ile mücadele eğitimi veren ekipler, kent merkezindeki okullarda da
öğretmenlere "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini tanıttı.
Sanayi çalışanlarına met-fotoblok eğitimi veren ekiplerce, vatandaşların yoğun bulundukları alanlarda da broşür dağıtıldı.