Bayburt İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde düzenlenen programa saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Programda konuşmalar yapıldı ve konferans gerçekleştirildi. Program, dereceye girenler ve emekli din görevlilerine ödül ve plaketlerinin takdimiyle sona erdi.

Bayburt'ta Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı Düzenlendi

İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde programa düzenlenendi.

Program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Burada konuşan Başkan Pekmezci Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak Hz. Muhammed'in örnekliğinden bahsetti ve dünyanın onun rehberliğine her zamankinden çok ihtiyacı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan video izlendi. Daha sonra Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı ve Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu tarafından 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' konulu konferans gerçekleştirildi.

Program Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenler ile emekli din görevlilerine ödül ve plaketlerinin takdimiyle sona erdi. - BAYBURT