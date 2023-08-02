Bayburt'ta Merada Yangın: 150 Dekarlık Alan Hasar Gördü

Bayburt'a 38 kilometre uzaklıkta bulunan Örence köyünde merada yangın meydana geldi. Çıkan mera yangınında yaklaşık 150 dekarlık alan hasar gördü. Bayburt Orman İşletme ve jandarma ekiplerinin müdahaleleriyle yangın daha da büyümeden söndürülerek, kontrol altına alındı. Alanı incelemek için Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye gitti. Yangınlar sadece ormanları ve meraları değil, ekosistem ve canlıları da olumsuz etkiliyor. Herkesin yangınlara karşı dikkatli olması gerekmektedir.