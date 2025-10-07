Bayburt'ta Lise Öğrencilerinden Filistin'e Destek Protestosu

Bayburt'ta lise öğrencileri tarafından, "Söz Tükendi Flisitin'e Özgürlük" etkinliği yapıldı.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde ders öncesinde Türk ve Filistin bayrakları açarak sessiz protesto düzenledi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Ahmet Emir Kocabey, Filistin topraklarında 75 yıl önce başlayan ve iki yıldır şiddetini artıran İsrail zulmünü pasif direniş etkinliğiyle protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kocabey, şunları kaydetti:

"Filistin'de, Doğu Türkistan'da yaşanan soykırıma tepkimizi göstermek ve özgür Kudüs, özgür Gazze, bağımsız Doğu Türkistan için farkındalık oluşturmak amacıyla bugün okulumuza ağızlarımızı bantlayarak geldik. Gazze'deki katliamı ifade eden her söz, gök kubbe çatısı altında söylendi. Dünyanın her coğrafyasında rengi, dili, dini ve etnik kökeni farklı olan milyonlarca insan tarafından çeşitli eylem ve etkinliklerle soykırım kınandı, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak bizler pasif bir direnişle sözün bittiğini ve tükendiğini susarak haykırıyor ve ağızlarımızı mühürleyerek terör çetesi İsrail'in durdurulmasını talep ediyoruz."