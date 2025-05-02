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Bayburt'ta Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bayburt'ta Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Güvenlik önlemleri alınan bölgelerde itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Bayburt'ta etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan rüzgar, gece şiddetini artırdı.

Kuvvetli rüzgar kent merkezinde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Düşen çatı parçaları, kuvvetli rüzgar nedeniyle etrafa dağıldı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgelerde itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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