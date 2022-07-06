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Bayburt'ta kurban kesim yerleri belirlendi

AA - Beşir Kelleci - Güncel
Bayburt'ta kurban kesim yerleri belirlendi

Bayburt'ta kurban kesimi yapılacak yerler açıklandı.

Bayburt'ta kurban kesimi yapılacak yerler açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaleardı Mahallesi'ndeki mezbahane, Şingah Mahallesi Doğan Sokak'taki boş arazi, Kayış Kıran mevkisindeki Köroğlu Çiftliği, Salih Altun'a ait mandıra, Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı, Hakan Keser'e ait hayvan çiftliği, Yaşar Küçük'e ait mandıra ile Can-Bayrak Çiftliği ve Zahit Mahallesi'nde Hanefi Sansu'ya ait mandırada kurban kesimi yapılabilecek.

Öte yandan, Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için "Hayvan Yakalama Timi" de bayram süresince görev yapacak.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

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