Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi hayvanlara aşı ve küpeleme işlemi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvanların aşı ve küpeleme işlemlerini yapıyor. Veteriner hekimler, günlük ortalama bin 500 hayvana aşılama ve küpeleme yaparak, aşısı yapılmamış hayvan kalmaması için büyük çaba sarf ediyorlar.

Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, küçükbaş hayvanların aşı ve küpeleme işlemleri hayvan hastalık ve zararlarıyla mücadele çerçevesinde titizlikle yapılıyor.

Kurban Bayramına az bir zaman kala, köy köy gezerek hayvanların sağlık taramasını ve şap aşılarını yapan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, bu işlemlerin yanı sıra yeni doğan hayvanların tanımlanması, kayıt altına alınması için küpeleme işlemi de gerçekleştiriyor.

Aşılama çalışmalarını titizlikle yürüten veteriner hekimler, büyükbaş hayvanların aşılarının yapılmasında sona gelindiğini belirterek, küçükbaş hayvanların aşı ve küpe takma işlemlerini tamamlama gayreti içerisinde olduklarını bildirdiler.

Günlük ortalama bin 500 hayvana aşılama ve küpeleme yapan veteriner hekimler, Kurban Bayramı öncesinde aşısı yapılmamış hayvan kalmaması için büyük çaba sarf ediyorlar.

Bayburt'a 37 kilometre uzaklıkta bulunan Kitre köyünde aşılama ve küpeleme çalışması gerçekleştiren veteriner hekimler, bununla birlikte her gün Bayburt'un en uzak ve yüksek rakımlı köyleri başta olmak üzere köy ve beldelerde soğuk havaya aldırış etmeden ahırlardaki hayvanlara ulaşarak aşılarını yapıyorlar.

Kurbanlık hayvanların aşılamalarını büyük bir oranda tamamladıklarını söyleyen Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürü Kürşad Yıldız, şu ana kadar 13 bin kuzu ve oğlağa aşı ve küpe işlemenin yapıldığını belirterek, "Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvan hastalık ve zararlarıyla mücadele kapsamında köylerimizde aşılama ve küpeleme çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Bugün Kitre köyündeyiz. Yenidoğan kuzu ve oğlaklarımıza aşılama ve küpeleme çalışması yapıyoruz. Kurban Bayramı yaklaştığından dolayı, kurbanlık hayvanlarımızın aşılamalarını büyük bir oranda tamamladık. Büyük illere sevki için bütün hayvanlarımız hazır durumdadır. Şu ana kadar 13 bin kuzu ve oğlağa aşı ve küpe çalışması dahilinde aşı ve küpelerini yaptık. İlimiz genelinde herhangi bir hastalık görülmemektedir, sağlıklı hayvanlar da sevke hazır durumdadır" dedi.

Bayburt Tarım İl Müdürlüğünün her zaman kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden köy sakinlerinden Soner Pala isimli vatandaş, "150 tane hayvanım var. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden geldiler, sağ olsunlar. Hayvanlarımın aşılarını yaptılar, küpelerini taktılar. Hizmet iyi, memnunuz. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı, kuzulardan 50 tanesi de kurbanlık olur gibi. Hazırlıklarımızı bitirdik, bayramı bekliyoruz" diyerek konuştu.

Veteriner hekimler, köydeki tüm hayvanların aşılama ve küpeleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Öte yandan, aşı ve küpeleme işlemi önümüzdeki günlerde de devam edecek, şap aşı programı dahilinde aşılanmamış, küpelenmemiş hayvan kalmayacak. - BAYBURT