Bayburt'ta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Haberler

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Bayburt'ta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt'ta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

Bayburt Üniversitesi Üni Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması sonuçlandı.

BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesi Üni Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması sonuçlandı.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sadrüşşeria Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışma saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Daha sonra finale kalan öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

Birinciliği İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sait Karaca elde etti. Bayburt İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Abdulmuttalip Gülsüm ikinci, Muhammet Dumurcuk ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Etkinliğe, Vali Cüneyt Epcim ve Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen de katıldı.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Bayburt Üniversitesi, İstiklal Marşı, Bayburt, Güncel, Haberler

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