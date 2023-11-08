Bayburt'ta Köprü Yenileme Çalışmaları Sırasında Patlamamış Top Mermisi Bulundu
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Bayburt'ta, Çoruh Nehri üzerinde köprü yenileme çalışmaları sırasında kazı yapan iş makinesi operatörü, patlamamış bir top mermisi buldu. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı ve mermi askeri alana götürülmek üzere kontrollü bir şekilde patlatılmak üzere hazırlandı.
Bayburt'ta, Çoruh Nehri üzerinde köprü yenileme çalışmaları sırasında patlamamış top mermisi bulundu.
Zahit Mahallesi'nde, Çoruh Nehri üzerine kurulu taş köprünün yenilenmesi çalışmaları sırasında kazı yapan iş makinesi operatörü, alanda top mermisi olduğunu fark etti.
Operatörün polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, patlamamış merminin bulunduğu alanda araştırma yaptı.
Top mermisi, kontrollü patlatılmak üzere askeri alana götürdü.