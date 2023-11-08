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Bayburt'ta Köprü Yenileme Çalışmaları Sırasında Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Bayburt'ta, Çoruh Nehri üzerinde köprü yenileme çalışmaları sırasında kazı yapan iş makinesi operatörü, patlamamış bir top mermisi buldu. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı ve mermi askeri alana götürülmek üzere kontrollü bir şekilde patlatılmak üzere hazırlandı.