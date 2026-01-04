Bayburt'ta kar mesaisi; 44 köy yolu ulaşıma açıldı

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 44 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaşmasıyla birlikte çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 35 iş makinesi ve 50 personelle sahaya indi. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan çalışmalarda ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz mesai yaptı. İl Özel İdaresi ekiplerinin karla kaplı yollarda iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar dronla görüntülenirken, Demirışık köyünde sınava yetişmesi gereken bir üniversite öğrencisi için de ekipler seferber oldu. Kar nedeniyle kapanan köy yolu kısa sürede ulaşıma açılarak öğrencinin sınav yerine zamanında ulaşması sağlandı.

Öte yandan, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.