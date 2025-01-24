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Bayburt'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Bayburt'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
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Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme ve mücadele çalışmalarına devam ederken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparken, karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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