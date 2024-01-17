Bayburt'ta Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor
Bayburt'ta dünden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Sis de etkili olan kentte görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü. Belediye ve Karayolları ekipleri trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler aldı.
Bayburt'ta kar etkisini gösteriyor.
Dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Sisin de etkili olduğu kentte görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü.
Belediye ve Karayolları ekipleri trafikte yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı sorumluluk bölgelerinde çeşitli önlemler aldı.