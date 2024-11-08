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Bayburt'ta Kar Nedeniyle Yolda Kalan TIR Kurtarıldı

Bayburt'ta Kar Nedeniyle Yolda Kalan TIR Kurtarıldı
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Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda kar ve sis nedeniyle mahsur kalan bir TIR, hafriyat şirketine ait iş makinesi ile kurtarıldı. Şoför güvenli bir alana ulaştı.

BAYBURT'ta Soğanlı Dağı'nda kar nedeniyle yolda kalan TIR, bölgede hafriyat şirketine ait iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı.

Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'nda kar ve sis etkili oldu. Ani kar bastırması, görüş mesafesinin azalması sonucu Kemerli mevkisinde karda ilerlemekte zorluk çeken TIR'ın şoförü aracı ile mahsur kaldı. Çevrede yol inşaatında görevli hafriyat şirketi ekipleri, mahsur kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. TIR, halatla bağlandığı iş makinesi tarafından çekilerek kurtarıldı. TIR şoförü, güvenli alanına aracıyla yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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