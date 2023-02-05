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Bayburt'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

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Bayburt'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bayburt Güncel Haberler

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