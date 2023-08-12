Bayburt-Erzincan kara yolu Oruçbeyli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bayburt'ta kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Bayburt- Erzincan kara yolu Oruçbeyli köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. K.T. idaresindeki 53 AAH 742 plakalı kamyonetle, karşıdan gelen S.K. yönetimindeki 34 BBD 762 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyonet ve otomobil sürücülerinin yanı sıra kamyonette bulunan N.T, M.E.T, M.N.T, A.T ve otomobildeki S.K, Y.A.K, ve K.F.K. kazada yaralandı.

Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavilerine başlandı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı, araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra ulaşım normale döndü. - BAYBURT