Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli adres ve araçlara operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 7 bin 460 dolu makaron, 102 bin 600 boş makaron ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.