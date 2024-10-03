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Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
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Bayburt'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 7 bin 460 dolu makaron, 102 bin 600 boş makaron ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli adres ve araçlara operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 7 bin 460 dolu makaron, 102 bin 600 boş makaron ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel

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