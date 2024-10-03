Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Bayburt'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 7 bin 460 dolu makaron, 102 bin 600 boş makaron ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli adres ve araçlara operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 7 bin 460 dolu makaron, 102 bin 600 boş makaron ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.