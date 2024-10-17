Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 10 Bin Boş Makaron ve Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin boş makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent sınırları içerisinde muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik saha çalışması yaptı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen araç ve iş yerleri kontrollerinde 10 bin boş makaron ile 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.