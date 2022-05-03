Bayburt'ta jandarmadan drone ile trafik denetimi - Haberler

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Bayburt'ta jandarmadan drone ile trafik denetimi

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt'ta jandarmadan drone ile trafik denetimi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için trafik uygulamalarını havadan takip etti.

BAYBURT (AA) - Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için trafik uygulamalarını havadan takip etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kent güzergahındaki kara yolları başta olmak üzere sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

Merkez ve ilçelerde sürücülerin ve yolcuların huzurlu ve güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla drone ile trafik yoğunluğu denetlendi.

Denetimlerde sürücülere trafik kurallarını hatırlatan jandarma ekipleri, yolcuların bayramlarını da kutladı.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Ramazan Bayramı, Jandarma, Bayburt, Drone, Güncel, Haberler

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