Son dakika haberi | İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son dakika gündem haberi... Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ç.Ç'nin kullandığı 69 AH 066 kullandığı plakalı otomobil ile G.B'nin kullandığı 69 AG 740 plakalı otomobil, Bayburt-Erzurum kara yolu Şair Zihni Kent Ormanı yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kısmen aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. AA / Beşir Kelleci - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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