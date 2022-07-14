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Son dakika haberi | İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.Ç'nin kullandığı 69 AH 066 kullandığı plakalı otomobil ile G.B'nin kullandığı 69 AG 740 plakalı otomobil, Bayburt-Erzurum kara yolu Şair Zihni Kent Ormanı yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kısmen aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

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