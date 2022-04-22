Bayburt'ta hayırseverlerin yaptırdığı iki okulun inşaatına başlandı

BAYBURT (AA) - Bayburt Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, hayırseverler tarafından yaptırılan iki okulun inşaatında incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tomar, Şingah Mahallesi'nde 6 derslikli Fatma Ersoy Anaokulu ve 16 derslikli Süleyman Ersoy İlkokulu'nun inşaatlarında inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tomar, inşaat çalışmalarında Bayburt İl Özel İdaresi'nin de desteğiyle hafriyat işlemlerinin tamamlandığını, temel beton hazırlığına geçildiğini belirterek, okulların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.