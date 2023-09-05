Bayburt'ta Hakaret Soruşturmasında Uzlaşma Sağlandı

Bayburt'ta başlatılan 'hakaret' suçundan soruşturma dosyası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin karşılanması için uzlaşma ile sonuçlandı.

Bayburt'ta 'hakaret' suçundan başlatılan soruşturmada, taraflar ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin karşılanması hususunda uzlaşmaya vardılar. Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun titizlikle sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, ihtiyaç sahibi öğrenciler kırtasiye malzemelerine kavuştular.

Kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle müşteki B.Y., şüpheli N.A'dan şikayetçi oldu. B.Y.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma dosyası incelendikten sonra suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırma Bürosunda görevli uzlaştırmacının görüşme sağladığı B.Y., şüpheli şahısla ancak yardım yapması karşılığında uzlaşmaya varacağını bildirdi. B.Y. ile öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin alınması noktasında karar kılan uzlaştırmacı N.A. ile iletişime geçerek, B.Y'nin talebini iletti. B.Y'nin teklifini kabul eden N.A., ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin karşılanması için 2 bin lira nakdi yardımda bulundu. Alınan kırtasiye malzemeleri daha sonra uzlaştırmacı aracılığıyla Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu yönetimine teslim edildi.

Öğrencilerin yüzünün güldüğü, tarafların kamu yararına anlaşmaya vardığı dosya, Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda çözülmüş oldu. - BAYBURT