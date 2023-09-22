Bayburt'ta Hakaret Şikayeti Uzlaşmayla Sonuçlandı

Bayburt'ta M.K'nin şikayeti üzerine H.Y. hakkında başlatılan hakaret suçundan soruşturma, uzlaşma sağlanmasıyla sonuçlandı. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucunda H.Y, bir ilkokuldaki öğrencilere okul forması bağışlama şartını kabul etti ve dosya kapatıldı.