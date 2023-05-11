Bayburt'ta hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
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Bayburt'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Bayburt'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, T.F idaresindeki 69 AAE 739 plakalı hafif ticari araç, Zahit Mahallesi'nde evinin çevresinde oynayan Selim Uras Demircioğlu'na (3) çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel