Bayburt'ta gölete düşen 74 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı

BAYBURT - Sakızlı Köyü'nde balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek gölete düşen 74 yaşındaki İsmet Aydın'ın cansız bedenine arama çalışmaları sonrasında ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, aslen Trabzonlu olup, arıcılık işiyle uğraşan ve Bayburt'un Akşar Köyü'nde ikamet eden İsmet Aydın, saat 14.30 sularında balık tutmak için geldiği Sakızlı Köyü göletine dengesini kaybederek düştü ve gözden kayboldu. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri 1 saatlik arama sonucunda Aydın'ın cansız bedenine ulaşarak sudan çıkarttılar.

İsmet Aydın isimli şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü ve olay ile ilgili soruşturmaya başlatıldı