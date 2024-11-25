Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi bir konuda öve öve bitiremedi
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta düzenlenen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen de yakalandı.

Bayburt'ta bir haftada düzenlenen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir haftada 2 operasyon gerçekleştirdi.

Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrolle olmak üzere 3 kişi de serbest bırakıldı.

Yakalanan 11 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!
img

Arda'nın dün yaptıklarını gören Real Madrid efsanesi hemen telefona sarıldı
img

Yusuf Tekin'den Özel ve İmamoğlu'na sert sözler: Acıyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Özgürlük Savaşçısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi ne zaman, nerede çekildi? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm full HD tek parça izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Kasım Konak, Karabağlar, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kreşler kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.